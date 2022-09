Duílio abre o jogo sobre renovação de Vitor Pereira e diz que Corinthians tem rejeitado propostas

Em conversa com jornalistas, o mandatário desmentiu as informações de que o técnico ainda não renovou com o Timão por questões familiares

Reprodução/Corinthians TV Duílio Monteiro Alves durante entrevista coletiva no Corinthians



Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves esteve na Neo Química Arena na noite da última quinta-feira, 1º, na festa de comemoração dos 112 anos de fundação do clube. Em conversa com jornalistas, o mandatário desmentiu as informações de que o técnico Vitor Pereira ainda não renovou com o Timão por questões familiares. Com contrato até o final do ano, o português ainda não sabe se continuará na equipe em 2023. “Continua a mesma coisa. É até bom falar aqui, pois nos últimos dias saíram muitas coisas, culpando a esposa, a família, e isso não existe. Já deixamos bem claro, ele e eu, que a forma dele de trabalhar é esperar a temporada acabar para fazer uma avaliação. Se as duas partes estiverem satisfeitas, a gente renova. Não terminou a temporada, não existe um culpado de ele ficar ou não, até porque a gente não sabe se ele vai ficar ou não. Tudo no seu tempo, agora é reta final, e assim que a temporada acabar a gente senta para definir o futuro”, disse o líder corintiano. “Ele é uma pessoa incrível, um treinador de primeira linha. Tudo que tem sido feito é pensando no futuro do clube, independente do treinador que estiver –como foi na chegada do Fausto Vera, por exemplo. Ele tem essa preocupação, a gente conversa muito disso, que precisamos fazer o melhor para o clube independentemente de ele continuar ou não. Foi assim na compra do Giovane, na do Fausto. A gente divide tudo com ele, e a experiência dele nos ajuda na sequência independente de quem for treinar o time”, continuou.

Além de esclarecer a situação do treinador, Duílio Monteiro Alves revelou que a diretoria do Corinthians rejeitou várias propostas por jogadores nas últimas semanas. “A gente vem valorizando os atletas da base. Queríamos atingir o (valor estipulado em) orçamento e, se não atingisse com vendas, como no ano passado, trazer novas receitas para suportar a diferença. Mas esse ano atingimos a meta, então não tinha necessidade de venda, e o Corinthians quer um time vencedor. O Corinthians hoje valoriza mais seus atletas. A gente recusa proposta praticamente todos os dias, os valores vêm subindo, e a gente acredita que esse é o caminho. Um time bem montado, com bom futebol, acaba valorizando mais seus atletas. Por isso não vendemos. Temos nossos objetivos e achamos que era importante não perder jogadores neste momento”, declarou o presidente, que só vendeu o zagueiro João Victor ao Benfica nesta janela de transferências.