Vampeta polemiza ao pedir Rodinei, do Flamengo, na seleção brasileira: ‘Está jogando muito bem’

Apreciador do futebol do lateral-direito, o comentarista do Grupo Jovem Pan exaltou o jogador flamenguista após a vitória sobre o Vélez Sarsfield

Reprodução/Jovem Pan Vampeta pediu Rodinei em programa da Jovem Pan



Rodinei fez mais uma boa partida com a camisa do Flamengo na goleada sobre o Vélez Sarsfield na noite da última quarta-feira, 31, na Argentina, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Apreciador do futebol do lateral-direito, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, exaltou o jogador flamenguista e pediu o atleta na seleção brasileira. “Sou a favor do Rodinei na seleção. Qual é o clube de maior torcida do país? O Flamengo. Ele não joga em West Ham, Aston Villa, Estoril ou Getafe. Ele é titular e está jogando bem em um time que eu não torço, mas que é um dos maiores do mundo. O jogador não pode vestir aquela camisa e ser preterido por outros, que não estão jogando tão bem. A Copa do Mundo é um campeonato de tiro curto, são apenas sete jogos e ele vem jogando muito. Ofensivamente, ele é muito bom! Quem é melhor que ele na lateral-direita? O Fagner, do Corinthians, que não está bem. Faltam dois meses para a Copa! Eu duvido falarem três jogadores melhores que o Rodinei, tirando o Danilo, que é o titular da Juventus e da seleção. O momento do Rodinei é muito bom!”, disse o Velho Vamp, durante o programa “Canelada”.