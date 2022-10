‘É chorar hoje e pensar no Brasileiro amanhã’, diz Renato Augusto após vice na Copa do Brasil

Meio-campista lamentou a perda do título, nos pênaltis, no Maracanã; Timão é o 5º no Nacional

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto mudou o estilo do time desde sua chegada



Considerado o responsável por mudar o estilo de jogo do Corinthians e melhorar o time, Renato Augusto lamentou a perda do título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 19, para o Flamengo, nos pênaltis, no Maracanã. O meio-campista fez uma boa partida e converteu sua penalidade, mas Fagner e Matheus Vital perderam as cobranças. “Fomos superiores na segunda etapa, empatamos e poderíamos até ter virado. Isso mostra como tivemos uma trajetória orgulhosa na Copa do Brasil. O título estava nas nossas mãos. Agora é chorar hoje e voltar a pensar amanhã no Brasileiro”, disse Renato após o jogo. A conquista do título era importantíssima para o Corinthians definir os rumos de 2023, incluindo a permanência de Vítor Pereira no comando da equipe. No Brasileiro, o Timão é o 5º colocado, fora da zona de classificação direta à Libertadores. O time tem 54 pontos, mesma pontuação do Fluminense (4º) e um atrás do Flamengo (3º), faltando cinco rodadas para o fim do campeoanto.