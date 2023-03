Em negociação com o Corinthians, Chrystian Barletta fica fora de jogo do São Bernardo na Copa do Brasil

Atacante deve reforçar o time do Parque São Jorge depois do Campeonato Paulista

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Chrystian Barletta é destaque da equipe do São Bernardo no Paulistão



O atacante Chrystian Barletta, de 21 anos, do São Bernardo, está cada vez mais próximo de fechar com o Corinthians. Nesta quinta-feira, 28, o técnico Márcio Zanardi confirmou as negociações e disse que Chrystian não será relacionado para o jogo entre o Vovô do ABC e o Náutico, na Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Caso entrasse em campo, o atacante não poderia atuar pelo Corinthians na mesma competição. No jogo do último sábado pelo Paulistão, quando o São Bernardo venceu o São Paulo por 1 a 0, Chrystian falou sobre o interesse da equipe alvinegra. “Conversa tem, está muito próximo de sair alguma coisa. Mas estou com a cabeça no São Bernardo, jogo a jogo. Estou fazendo meu trabalho aqui, o São Bernardo fazendo um trabalho bem feito. Então, tudo isso é consequência. Eu não deixo isso me afetar. Pode atrapalhar meu desempenho. Minha cabeça está aqui no grupo, sempre com os pés no chão”, disse após a partida, em que foi escolhido o melhor em campo. O jogador faz um começo de temporada de destaque com 4 gols em 11 jogos. O São Bernardo é o time com segunda melhor campanha.