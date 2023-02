São Paulo leva gol no início do jogo e perde para o São Bernardo no Morumbi

Mesmo com a derrota, o Tricolor segue líder do Grupo B do Paulistão, com 20 pontos

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Souza, do São Bernardo, comemora gol feito contra o São Paulo que deu a vitória ao time do interior



O São Paulo perdeu por 1 a 0 para o São Bernardo, na noite deste sábado, 25, no Morumbi, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Mesmo com a derrota, o Tricolor segue líder do Grupo B da competição, com 20 pontos. Logo atrás aparece o Água Santa, que venceu o Botafogo-SP neste sábado por 1 a 0 e também foi a 20 pontos, mas que perde no saldo de gols feitos. Já o São Bernardo somou 26 pontos e ultrapassou parcialmente o Palmeiras, no Grupo D. O Verdão está com 24 pontos, mas ainda joga nesta rodada contra a Ferroviária, neste domingo, 26, às 18h30, e pode chegar a 27 pontos. Em relação a partida deste sábado entre São Paulo e São Bernardo, o time do interior fez o gol do triunfo logo aos 4 minutos de jogo. Vitinho bateu escanteio no meio da pequena área, e Rodrigo Souza, mesmo cercado de rivais, cabeceou e marcou para os visitantes.