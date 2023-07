Emerson Sheik se ‘surpreende’ com cutucada de Fagner e responde lateral do Corinthians: ‘Você é reserva’

Comentarista tratou de rebater os comentários feitos por seus ex-companheiros de Timão

Emerson Sheik, ex-Corinthians, é atual comentarista do SBT



O ex-jogador Emerson Sheik tratou de dar uma resposta ao lateral de Fagner, do Corinthians, na noite desta segunda-feira, 24. Durante o programa “Arena SBT”, o atual comentarista explicou suas críticas ao ex-companheiro de Timão e também ao zagueiro Gil. “Fagner, vou te falar uma coisa: você é um cara legal. Foi uma baita surpresa a sua mensagem. Até porque eu não falei nada de errado. É o que todos estão vendo. Hoje, você é reserva do Corinthians. Você não consegue entregar o que estava entregando em 2018, quando eu mesmo falei que você era o melhor lateral direito do Brasil. Atualmente, você é reserva do Bruno [Méndez], que nem da sua posição é. Isso faz você ser um cara ruim e sem vergonha? Não. É só o momento que você e o Gil estão vivendo. Estou aqui para falar a verdade. Enquanto o SBT me convidar, eu vou fazer isso: falar a verdade. Amanhã, se você também for convidado para trabalhar numa emissora, vai entender o que estou falando”, declarou.

Fagner ficou incomodado com as críticas de Sheik ao zagueiro Gil. Na última segunda-feira, o lateral corintiano disparou contra o ex-companheiro nas redes sociais. “Belo exemplo ele foi dentro e fora de campo para falar de um cara como o Gil!”, escreveu o defensor. Quem também reprovou os comentários do comentarista foi o goleiro e capitão Cássio. “Os amigos nos conhecem nos tempos de abundância. Nós o conhecemos nos momentos difíceis”, disparou. Os atletas do Timão se referiram ao comentário analítico de Sheik na CNN. Na ocasião, ele criticou a atuação de Gil no empate contra o Bahia. “Ah, mas o Gil é um baita zagueiro? Não sei. Já foi um baita zagueiro. Hoje, eu honestamente acho que o Gil está muito longe de ser o zagueiro que eu joguei ao lado e eu sou honesto em falar isso. Agora, fez um grande jogo? Sim. Fez um grande jogo, como fez vários outros jogos ruins, assim como todo time do Corinthians. Ontem foi terrível.”