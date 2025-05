Escalação do Corinthians: Dorival define time para decisão contra o Huracán

Fora de casa, Timão tenta vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Dorival Junior tem dois desfalques para a decisão: o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Yuri Alberto



Huracán e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio el Palacio, em Buenos Aires, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão precisa golear os argentinos por quatro gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final, mas uma vitória simples garante vaga nos playoffs contra um terceiro colocado da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O técnico Dorival Junior tem dois desfalques para a decisão: o zagueiro Gustavo Henrique, que trata uma hérnia inguinal, e o atacante Yuri Alberto, que no sábado sofreu fratura no processo transverso da coluna lombar. Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Romero (Talles Magno).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Huracán tem apenas um jogador fora: Daniel Zabala (lesionado). Os argentinos já estão na próxima fase, lideram o grupo C com 11 pontos e seguem invictos na competição. A provável escalação do Huracán é: Galindez; Guidara, Fabio Pereyra, Pellegrino, Ibañez; Ojeda, Leonel Pérez, Mazzantti, Leonardo Gil, Alanís; Tissera. O jogo Huracán x Corinthians terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.