‘Renascido’ no Corinthians, Hugo Souza volta à seleção brasileira: ‘Para coroar esse momento incrível’

Goleiro saiu em baixa do Flamengo e estava na segunda divisão portuguesa antes de acertar com o Timão; hoje é um dos xodós da torcida corintiana

Rodrigo Coca/Ag; Corinthians Hugo Souza comemora sua convocação com os companheiros, de quem recebeu a camisa do Brasil após a divulgação da lista de Carlo Ancelotti



O goleiro Hugo Souza, de 26 anos, voltou a ser convocado para a seleção brasileira quase sete anos após sua primeira chamada. O jogador do Corinthians está na lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai. Hugo recebeu a notícia da convocação no aeroporto de Confins (MG), onde aguardava o embarque para a Argentina com a delegação do Corinthians. O time enfrenta o Huracán nesta terça-feira (28), pela Copa Sul-Americana.

A convocação foi comemorada pelos companheiros de equipe, que presentearam Hugo com uma camisa retrô da seleção brasileira. Emocionado, o goleiro agradeceu ao clube, à torcida, à família e a todos que o apoiaram. “Estou tremendo até agora, para ser sincero. É para coroar esse momento incrível que estou vivendo aqui”, declarou.

A lembrança na lista de Ancelotti premia a ótima fase de Hugo, que “renasceu” para o futebol com a camisa alvinegra. Após sair desacreditado do Flamengo para um empréstimo ao Chaves, o goleiro estava na segunda divisão portuguesa quando teve o nome lembrado para substituir Cássio na meta corintiana, em julho do ano passado — já que Carlos Miguel se transferiu para o Nottingham Forest logo depois do Gigante acertar com o Cruzeiro.

Com milagres rodada após rodada, foi um dos destaques do time que chegou a duas semifinais (Sul-Americana e Copa do Brasil) e, mais do que isso, saiu da ameaça do rebaixamento para uma vaga na Libertadores. Neste ano, Hugo Souza entrou de vez no coração da Fiel ao brilhar na final do Paulista, pegando o pênalti de Raphael Veiga. Com o empate por 0 a 0 em Itaquera, o Timão se sagrou campeão estadual, encerrando um jejum de seis anos sem título.

O Corinthians não tinha um atleta convocado para a seleção principal desde março de 2023, quando o atacante Yuri Alberto foi chamado para um amistoso contra o Marrocos. Já o último goleiro corintiano convocado havia sido Cássio, que disputou a Copa do Mundo de 2018 e venceu a Copa América de 2019.

A primeira convocação de Hugo Souza foi em agosto de 2018, ainda como atleta do sub-20 do Flamengo. Na ocasião, ele foi chamado por Tite para amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, mas não chegou a entrar em campo. Os próximos jogos da seleção brasileira são contra o Equador, no dia 5 de junho, em Guayaquil, e contra o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Publicado por Felipe Dantas

