Esposa de Cássio diz que está rezando para goleiro sair do Corinthians: ‘Torcedores ingratos’

Ao receber críticas de torcedores do Alvinegro em seu perfil na rede social, a mulher do arqueiro afirmou que gostaria que o marido deixasse o clube do Parque São Jorge

Xandy Rodrigues/Estadão Conteúdo A mulher de Cássio afirmou que deseja que o marido deixe o Corinthians



Janara Sackl, esposa do goleiro do Cássio, desabafou em sua conta no Instagram nesta quinta-feira, 7. Ao receber críticas de torcedores do Corinthians em seu perfil na rede social, a mulher do arqueiro afirmou que gostaria que o marido deixasse o clube do Parque São Jorge. A declaração aconteceu em meio ao turbulento momento em que o Timão vive. Depois de perder os quatro clássicos da temporada, ser eliminado do Campeonato Paulista e estrear com derrota na Libertadores da América, alguns membros das torcidas organizadas se reuniram com o elenco na manhã de hoje. Além disso, a Gaviões da Fiel chegou a fazer uma ameaça, exigindo que os “atletas joguem por amor ou por terror.”

No caso de Cássio, o goleiro e multicampeão pelo Corinthians foi alvo de ataque na conta de sua mulher. “Manda seu marido sair fora do Corinthians, já deu já a panelinha dele”, escreveu um torcedor para a esposa. “Orando pra isso, já deu desse bando de torcedor ingrato e sem vergonha”, respondeu Janara. Um dos maiores ídolos da história do clube, o arqueiro tem vínculo com o Timão até o final de 2024. Ao longo de sua história no Parque São Jorge, Cássio conquistou títulos importantes, como a Libertadores (2012), o Mundial de Clubes, o bi do Brasileirão (2015 a 2017) e o tetra do Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), além da Recopa Sul-Americana (2013).