‘Estamos vendo um Corinthians completamente diferente com o Mancini’, elogia Nilson César

Corinthians goleou o Fluminense nesta quarta-feira, 13, por 5 a 0 no Brasileirão e chamou atenção dos comentaristas

O Corinthians começou o ano de 2021 com o pé direito. Na primeira partida do ano no Campeonato Brasileiro, o time de Vagner Mancini mostrou um bom futebol e superou o Fluminense na Neo Química Arena por 5 a 0. A apresentação do Timão surpreendeu os comentaristas da Jovem Pan no pós-jogo desta quarta-feira, 13. “Em 15 dias o Corinthians treinou um pouco e mostrou a importância do treinador. É o mesmo time, não mudou nada, são os mesmos caras e aqueles iniciantes que estavam lá … Thiago Nunes e Coelho não conseguiram. Você precisa ter um cara experiente para fazer um time. O Mancini montou um time. Estamos vendo outro Corinthians, completamente diferente nas mãos de um treinador experiente. Como o Cuca [no Santos] ele está fazendo mais com menos”, afirmou Nilson César.

Brigando por vaga na próxima Copa Libertadores, o time do Parque São Jorge tem a segunda melhor campanha do segundo turno do Brasileirão, atrás do Palmeiras, que é seu próximo adversário. “O Corinthians jogou muito bem, jogou para ganhar de goleada mesmo, desde o começo. Um futebol ofensivo, agressivo. Um Corinthians muito diferente daquele que estávamos vendo no início do ano. Hoje foi um jogo dinâmico, legal e rápido. Ganhou de 5 a 0 de um time que venceu, na semana passada, o Flamengo de 2 a 1. Então não dá para desmerecer o adversário. Tem o Palmeiras pela frente e chega com moral”, disse Flavio Prado. O clássico paulista acontece na próxima segunda-feira, 18, às 19h (horário de Brasília).