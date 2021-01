Jogando em casa, Corinthians vence o Fluminense por 5 a 0

om o resultado, o Corinthians se mantém na 9ª colocação e chega a 42 pontos e está a cinco pontos do Palmeiras, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cazares comemorando gol contra o Fluminense



Em um jogo sem sustos, o Corinthians goleou o Fluminense e venceu o jogo contra o tricolor por 5 a 0. A partida foi disputada na Neo Química Arena e foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Timão foram marcados por Jô, Cazares, Fágner, Matheus Vital e Luan. Com o resultado, o Corinthians se mantém na 9ª colocação e chega a 42 pontos e está a cinco pontos do Palmeiras, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. O Fluminense, por sua vez, estaciona nos 43 pontos, ocupando a 7ª posição na tabela do Brasileirão. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Bahia fora de casa enquanto que o Fluminense encara o Sport no Rio de Janeiro.

Sem perder há dois meses e descansado após 16 dias sem atuar, o Corinthians tinha um pequeno tabu pela frente em sua estreia em 2021. O time tropeçou diante do Fluminense nos últimos quatro encontros. Ganhar significava igualar a pontuação do Santos, o oitavo, e ficar apenas um atrás dos cariocas. Com a goleada, passou os santistas no saldo de gols. Com posse de bola e toques rápidos, marcas registradas sob o comando de Vagner Mancini nesta série invicta, o Corinthians iniciou a partida com domínio e rondando a área carioca. De tanto insistir, bastou encaixar uma boa trama, com troques precisos e os paulistas abriram o marcador. Fagner cruzou, Gustavo exigiu ótima defesa de Marcos Felipe. Esperto, Gil antecipou Luccas Claro e abriu o marcador. Diferentemente de outros tempos, o Corinthians não se acomodou com o gol. Ao contrário, seguiu intenso, martelando na busca por vantagem maior. Cazares assustou e Mateus Vital carimbou a trave após desvio providencial de Marcos Felipe.

O Fluminense voltou para a etapa final com Nenê, Lucca e a promessa de um futebol mais ofensivo. Queria buscar o empate e foi castigado em duas belas jogadas ofensivas do Corinthians, ambas pela direita. Aos 10, Gabriel iniciou o contragolpe e achou Gustavo, livre. O atacante serviu Cazares, que tocou rasteiro no cantinho: 2 a 0. Com enorme domínio, o Corinthians não demorou para ampliar. Cantillo lançou, Fagner dominou e soltou a bomba. Entregue, o Fluminense não conseguia ameaçar Cássio e ainda viu um Corinthians cirúrgico em campo. Mateus Vital em belo chute, transformou a vitória em goleada. Os cariocas ainda se esforçaram pelo gol de honra nos minutos finais, mas foi Luan quem definiu o placar: 5 a 0.

Nota em atualização