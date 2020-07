Ex-Corinthians, Vagner Love espera estrear logo em clube do Cazaquistão

Atacante de 36 anos desembarcou no Cazaquistão para assinar com o Kairat, time da primeira divisão do campeonato local

Reprodução O atacante Vagner Love fechou com Kairat, clube do Cazaquistão



O atacante Vagner Love desembarcou, nesta segunda-feira (6), na cidade de Astana para um novo desafio em sua carreira. Aos 36 anos, o jogador, que deixou o Corinthians recentemente, chegou ao Casaquistão para realizar exames médicos e assinar contrato com o Kairat. Pelas primeiras palavras ditas ainda no aeroporto da capital casaque, a empolgação é grande.

“Espero poder fazer exames e assinar contrato rapidamente para já poder treinar com os meus companheiros. Quero estrear logo, vim dar meu melhor para ajudar o clube e fazer gols”, disse Vagner Love em entrevista aos jornalistas casaques.

O Kairat será o nono clube de sua carreira. No Brasil, Vagner Love começou no Palmeiras e atuou pelo Flamengo, além do Corinthians. No exterior, o atacante defendeu o CSKA Moscou (Rússia), Shandong Luneng (China), Monaco (França) e os turcos Alanyaspor e Besiktas. Também teve convocações para a seleção brasileira, na qual participou das conquistas das edições de 2004 e 2007 da Copa América.

No entanto, a empolgação pela estreia terá de ser freada. A sua chegada ao Casaquistão acontece depois de, na última sexta-feira, o Campeonato Casaque ter sido suspenso pela segunda vez devido à pandemia do novo coronavírus, que colocou medidas restritivas adicionais no país como a suspensão de eventos esportivos pelo menos por duas semanas.

Vagner Love é a principal contratação do Kairat, que ocupa a primeira posição no campeonato nacional após quatro rodadas – são três vitórias e apenas uma derrota. Nesta temporada, pelo Corinthians, o atacante havia marcado um gol em sete jogos.

*Com Estadão Conteúdo