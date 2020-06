Vagner Love surpreende e assina contrato com time do Cazaquistão

Reprodução Vagner Love assinou com time do Cazaquistão



Vagner Love rescindiu contrato com o Corinthians e tinha quase tudo certo para retornar ao CSKA, da Rússia. O atacante, entretanto, acabou fechando com o Kairat, do Cazaquistão. O próprio jogador informou a novidade através de sua assessoria de imprensa, nesta terça-feira (23).

“Alô, galera! Quero dizer que assinei contrato hoje com o Kairat, do Cazaquistão. É um novo desafio da minha carreira. Estou muito feliz e contente. Vou fazer de tudo para ajudar o time a alcançar os objetivos nesta temporada. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero estar em campo para desfrutar meu futebol novamente. Abraços”, disse o atleta de 36 anos.

Love deixou o Corinthians de maneira amigável, no começo de junho, após quebrar o vínculo o clube alvinegro. A rescisão, inclusive, possibilitou o Alvinegro a contratar Jô.

O destino mais provável de Love era o CSKA, primeiro time que o atacante representou no exterior. Impedido de entrar na Rússia por conta da pandemia de Covid-19, no entanto, o veterano mudou de ideia e acabou fechando com a equipe do Cazaquistão.

O Kairat é o quinto colocado da liga nacional e disputa uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O atual elenco não conta com nenhum brasileiro.