Brasil e Argentina dominam a seleção da Copa América da Jovem Pan; confira

EFE/Andre Coelho Messi conduz a bola durante a final entre Argentina e Brasil na Copa América



A Copa América passou por uma série de reviravoltas, sendo adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, ficando sem sede após as desistências das autoridades de Argentina e Colômbia e sendo transferida de última hora para o território brasileiro. Apesar das incertezas, o torneio continental foi finalizado neste sábado, 10, no Maracanã, com o título da Argentina. Acompanhando de perto, a Jovem Pan transmitiu as partidas em todas as suas plataformas, trouxe informações das seleções ao longo do torneio e também contou com seus qualificados analistas para observar tudo o que englobava a competição. Agora, chegou o momento de montar a seleção do campeonato! Com base na opinião da equipe de Esportes, formada por comentaristas, narradores, apresentadores, repórteres, produtores e redatores, a JP escolheu o time da Copa América com os jogadores mais votados de cada posição.

Finalistas, Brasil e Argentina rechearam a seleção montada pelos profissionais do Grupo Jovem Pan. A Canarinho emplacou cinco atletas e ainda consagrou o professor Tite como melhor treinador. A Albiceleste, por sua vez, conseguiu o feito de colocar quatro jogadores no time ideal, incluindo Lionel Messi, eleito o craque do campeonato. Assim, a seleção da JP tem: Emiliano Martínez (Argentina); Molina (Argentina), Marquinhos (Brasil), Thiago Silva (Brasil) e Tagliafico (Argentina); Casemiro (Brasil), Lucas Paquetá (Brasil) e Messi (Argentina); Neymar (Brasil), Luís Díaz (Colômbia) e Lapadula (Peru).

O craque

Golaços de falta, pintura por cobertura, passes magistrais, caneta em adversários… Lionel Messi deu show na Copa América 2020 e, não à toa, foi eleito o craque por todos os 20 votantes. Regendo o meio-campo da Argentina, o “extraterrestre” fez com que os “hermanos” voltassem a sonhar com uma taça, algo que não acontecia desde 1993. Em todos os jogos do time na competição, tirando a grande decisão o astro participou de ao menos uma ação ofensiva que resultou em gol, terminando o torneio como artilheiro e “garçom”.

Veja quantos votos cada um recebeu:

Emiliano Martínez (Argentina/goleiro) – 13 votos

(Argentina/goleiro) – 13 votos Molina (Argentina/lateral-direito) – 6 votos

(Argentina/lateral-direito) – 6 votos Marquinhos (Brasil/zagueiro) – 18 votos

(Brasil/zagueiro) – 18 votos Thiago Silva (Brasil/zagueiro) – 11 votos

(Brasil/zagueiro) – 11 votos Tagliafico (Argentina/zagueiro) – 7 votos

(Argentina/zagueiro) – 7 votos Casemiro (Brasil/volante) – 16 votos

(Brasil/volante) – 16 votos Lucas Paquetá (Brasil/meia) – 14 votos

(Brasil/meia) – 14 votos Messi (Argentina/meia-atacante) – 20 votos

(Argentina/meia-atacante) – 20 votos Neymar (Brasil/atacante) – 20 votos

(Brasil/atacante) – 20 votos Lapadula (Peru/atacante) – 7 votos

(Peru/atacante) – 7 votos Luís Díaz (Colômbia/atacante) – 10 votos

(Colômbia/atacante) – 10 votos Tite (Brasil/técnico) – 17 votos

Confira como os profissionais da Jovem Pan votaram: