Exclusivo: Fagner treina e pode reforçar o Corinthians contra o Boca Juniors

O Corinthians pode contar com um retorno importante para o duelo diante do Boca Juniors, marcado para esta terça-feira, 5, na La Bombonera e que vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Trata-se da volta do lateral-direito Fagner, que foi desfalque na derrota contra o Fluminense por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. De acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o ala participou das atividades desta segunda e viajará com o restante da delegação para o confronto decisivo.

Além de Fagner, o Corinthians também deve ter a volta de Du Queiroz diante do argentinos. Segundo informações do site Ge.com, o volante se recuperou de uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda e deve começar a partida diante do Boca Juniors entre os titulares. Assim, Vitor Pereira pode mandar a campo uma equipe com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (João Victor), Raul Gustavo e Fábio Santos; Víctor Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Adson (Lucas Piton), Gustavo Mantuan e Róger Guedes. Tratando de uma contusão no ombro, Willian é dúvida e pode ser relacionado. Maycon, Gil, Gustavo Mosquito, Rafael Ramos e Renato Augusto também são prováveis desfalques.