Exclusivo: Jogador do Corinthians revela que elenco reprovou Vagner Mancini

Repórter do Grupo Jovem Pan, Raphael Thebas conversou com um atleta do Timão que fez a revelação; veja detalhes

Reprodução/Corinthians Vagner Mancini durante seu primeiro treinamento no Corinthians



O Corinthians oficializou, na tarde da última terça-feira, 13, Vagner Mancini como treinador da equipe principal. Em entrevista coletiva de apresentação, o técnico classificou a oportunidade como “a grande chance da carreira” e prometeu recolocar o Alvinegro no eixo o mais rápido possível – atualmente, o Timão é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro e abre a zona de rebaixamento. Mancini, no entanto, não tem aprovação de todo o elenco corintiano. De acordo com informação obtida pelo repórter Raphael Thebas, do Grupo Jovem Pan, uma parte do plantel reprovou a escolha feita pela diretoria do clube, comandada pelo presidente Andrés Sanchez.

“Conversamos com um jogador do Corinthians que disse o seguinte: ‘os jogadores se surpreenderam muito com a chegada do Mancini’. Eles se surpreenderam, inicialmente, com o fato do Mancini ser o técnico do Corinthians. Eles estavam esperando outro nome. Além disso, muitos jogadores que estavam tendo oportunidades não gostaram da chegada do Mancini, ficando ‘cornetando’, entre eles, o novo técnico do Corinthians. Os atletas também não gostaram da primeira conversa com o treinador”, informou Thebas, ao longo do programa Camisa 10. O repórter do Grupo Jovem Pan também confirmou a informação de que o Corinthians terá apenas três candidatos à presidência, em eleição que está marcada para o final deste ano. Duílio Monteiro Alves, Mário Gobbi e Augusto Mello estão confirmados como postulantes ao cargo máximo no Timão, enquanto Paulo Garcia e Ricardo Maritan desistiram do pleito para apoiar Mário Gobbi para unificar a oposição.