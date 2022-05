Fagner tem entorse no tornozelo direito confirmada e desfalca o Corinthians

O clube também informou que Luan está em tratamento após procedimento no quadril esquerdo

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians Fagner se lesionou no jogo contra o Deportivo Cali, na última quarta-feira, pela Libertadores



O Corinthians informou nesta sexta-feira, 06, que o lateral-direito Fagner teve uma entorse no tornozelo direito detectada em exames de imagem. O jogador foi substituído aos quatro minutos de jogo na última quarta-feira em jogo contra o Deportivo Cali, na Colômbia. Fagner iniciou tratamento na fisioterapia e não foi dado prazo para que o lateral volte. Também no Departamento Médico, o meio-campista Luan foi submetido a uma aplicação de ácido hialurônico no quadril esquerdo após sentir um incômodo no local. Ela também está em trabalho de recuperação. O Corinthians volta a campo no domingo, dia 08, para enfrentar o Red Bull Bragantino e fará o último treino neste sábado, onde definirá os relacionados. Lucas Piton deve ser o substituto de Fagner entre os titulares.