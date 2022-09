Fagner treina no campo e deve reforçar o Corinthians no clássico contra o São Paulo 

Apesar de ter deixado a partida contra o Internacional sentindo dores musculares, o lateral direito participou das atividades promovidas por Vitor Pereira nesta quarta-feira

Luís Moura/Estadão Conteúdo Fagner deve voltar a jogar contra o São Paulo



O Corinthians deverá contar com Fagner na partida diante do São Paulo, marcada para o próximo domingo, 11, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter deixado a partida contra o Internacional sentindo dores musculares, o lateral direito treinou no campo nesta quarta-feira, 7, conforme imagens divulgadas pelo clube. Para o seu setor, o técnico Vitor Pereira também tem dúvidas sobre Rafael Ramos, que também sofreu problemas físicos diante do Colorado, virando mais uma incógnita para o clássico. Nesta quarta, o português não apareceu nas fotos divulgados pela assessoria do time do Parque São Jorge. Caso nenhum dos dois tenham condições clínicas para a entrar em campo, o treinador corintiano poderá escalar o uruguaio Bruno Méndez na posição. O Alvinegro, por outro lado, deverá continuar ser Renato Augusto, que tem retorno programado para o duelo com o Fluminense, na quinta-feira da semana que vem, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

*Com informações no Estadão Conteúdo