Fausto Vera, alvo do Corinthians quebra o silêncio e fala sobre o futuro; confira

O volante do Argentino Juniors e com passagens por praticamente todas as categorias da base da seleção interesse ao Timão e pode ser o novo reforço da gestão de Duílio Monteiro Alves

Juan BARRETO / AFP Fausto Vera, alvo do Corinthians, tem passagem pela seleção argentina sub-20



O meio-campista Fausto Vera, que está na mira do Corinthians e de alguns clubes da Europa, quebrou o silêncio e falou sobre seu futuro nesta segunda-feira, 18, em entrevista à emissora “TyC Sports”. Volante do Argentino Juniors e com passagens por praticamente todas as categorias da base da seleção, o jogador revelou que pode deixar seu time atual na atual janela de transferências – seu vínculo com a equipe de Buenos Aires é válido até o final de 2023. “Hoje a possibilidade é de cinco (numa escala de um a dez de uma possível transferência). Podem ter ofertas, sondagens, mas até que não se tome a decisão, o papel assinado, eu sigo no clube”, disse o jogador de 22 anos.

“Hoje, trato de focar nisso, deixando nas mãos dos meus empresários. Se tiver a possibilidade de dar um salto na minha carreira, de poder crescer, que é algo que tenho vontade, pode ser o caminho”, acrescentou Fausto Vera, que não descartou fechar com outro time do continente para dar um salto na carreira. “Eu gosto da Europa, ligas da América do Sul que signifiquem um crescimento futebolístico, seria um grande desafio. Eu me sinto preparado para qualquer um. Se há uma possibilidade de saída, que seja boa para mim e para o clube, mas tenho vontade de crescer” completou. Publicamente, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, já admitiu que o atleta está no radar da equipe do Parque São Jorge. De acordo com a imprensa argentina, no entanto, o Argentino Juniors recusou uma proposta de 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) do Alvinegro.