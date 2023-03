Flavio Pravo prevê queda do Corinthians na fase de grupos da Libertadores: ‘É animador de campeonato’ 

Timão enfrentará Independiente del Valle (Equador), Argentino Juniors e Liverpool (Uruguai) na fase de grupos

Reprodução/Jovem Pan Flavio Prado durante o programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



O comentarista Flavio Prado acredita que o Corinthians deu muito azar no sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2023, realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Durante a programação do Grupo Jovem Pan, o jornalista afirmou que vê Independiente del Valle (Equador) e Argentino Juniors como os favoritos para avançar ao mata-mata na chave E. O Liverpool (Uruguai) é o último time na disputa. “A minha única dúvida entre Corinthians e Liverpool é quem fica em último. Um deles vai ficar em terceiro e pegará o Tolima na Sul-Americana. Não subestime o poder do Corinthians de fazer besteira em Libertadores. Não subestime! Ele consegue. Independente do sorteio, o Corinthians sempre sofre. Vão passar Del Valle e Argentino Juniors. O Corinthians é um animador de campeonato na Libertadores”, disparou o profissional da JP. Os dois melhores de cada grupo vão às oitavas de final, enquanto os terceiros disputam um mata-mata na Copa Sul-Americana.