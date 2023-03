Confira os grupos da Copa Libertadores 2023

Atlético-MG cai no grupo da morte, ao lado de Athletico-PR, Libertad e Alianza Lima

Reprodução/Twitter/@LibertadoresBR Grupos para a Copa Libertadores 2023 estão definidos



Os grupos para a Copa Libertadores 2023 estão definidos. O caminho dos sete brasileiros foi traçado em sorteio realizado nesta segunda-feira, 27, em Luque, no Paraguai. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense e Internacional brigam pelo prêmio de R$ 1,09 bilhão. Atlético-MG cai no grupo da morte, ao lado de Athletico-PR, Libertad e Alianza Lima.

Os 32 times classificados foram separados em quatro potes com os oito mais bem colocados no ranking da Conmebol no pote 1, seguido dos oito melhores no pote 2, e assim sucessivamente. No pote 4 estão os piores colocados entre os classificados além dos quatro times vindos da pré-Libertadores. A única regra do sorteio da Libertadores é que times do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase, mas a regra não vale para os clubes advindos da fase prévia. Ou seja, o Atlético-MG pode cair em um grupo com time brasileiro. Na fase de grupos serão quatro equipes, se enfrentando em partidas de ida e volta. A primeira rodada está marcada para os dias 4 a 6 de abril e a última para 27 e 29 de junho. Os dois melhores avançam para as oitavas de final. O sorteio da fase mata-mata acontece em 5 de julho. A grande final deste ano acontecerá no Maracanã em 11 de novembro.

Confira abaixo os grupos da Copa Libertadores 2023:

Grupo A

Flamengo (BRA)

Racing (ARG)

Aucas (ECU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medellín (COL)

Grupo C

Palmeiras (BRA)

Barcelona (ECU)

Bolívar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense (BRA)

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo E

Independiente del Valle (ECU)

Corinthians (BRA)

Argentinos Juniors (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Juniors (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)

Grupo G

Athletico Paranaense (BRA)

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Atlético Mineiro (BRA)

Grupo H

Olimpia (PAR)

Atlético Nacional (COL)

Melgar (PER)

Patronato (ARG)