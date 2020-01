Fora dos planos do Corinthians, Jadson já negocia com novo clube

Antônio Cícero/Estadão Conteúdo Jadson não permanecerá no Corinthians em 2020



O meia Jadson, que está fora dos planos do técnico Tiago Nunes, abriu negociações para reforçar o Coritiba, time que voltará a disputar a Série A em 2020. A informação foi divulgada pelo site Meu Timão.

O clube paranaense ainda não procurou o Corinthians oficialmente, mas o contato deve acontecer nos próximos dias. A diretoria alvinegra sabe do interesse do Coxa e não deve criar obstáculos para a saída do jogador.

Jadson foi liberado pelo Corinthians para procurar um novo clube há cerca de duas semanas. O meia de 36 anos tem contrato com o Timão até o fim da temporada, mas, assim como Ralf, não será aproveitado pelo técnico Tiago Nunes em 2020.