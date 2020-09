Garotos jogam bem, Corinthians vence Bahia e alivia pressão no Brasileirão

Desfalcado, Coelho precisou lançar mão de opções da base alvinegra para superar o time de Mano Menezes

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Estreante, Roni, de 21 anos, marcou o segundo gol do Corinthians



Foram três jogos sem vitórias e ameaças de torcedores no último domingo. Nesta quarta-feira, o Corinthians conseguiu aliviar um pouco a pressão vivida pelo clube nas últimas rodadas ao derrotar o Bahia por 3 a 2, na Neo Química Arena, em partida válida pela 11ª rodada, e se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time pular para a 11ª colocação, com 12 pontos, e deixou o time de Mano Menezes com nove, na 16ª, beirando a degola.

Cheio de desfalques, Coelho precisou surpreender na escalação. O técnico apostou nos jovens Xavier e Roni, e deixou o time sem centroavante – Jô cumpre suspensão e Boselli está lesionado. Mateus Vital fez a função de “falso 9”, e Araos também trabalhou com as infiltrações na área.

O técnico também teve outro papel fundamental na vitória. O primeiro gol, marcado por Otero aos 16 minutos, saiu de jogada ensaiada. Fagner cobrou escanteio rasteiro para entrada da área, e o venezuelano chutou de primeira. A bola desviou em Gilberto e entrou. Foi o primeiro gol de Otero com a camisa alvinegra. O Bahia teve uma chance incrível de empatar com Élber, que recebeu dentro da área e chutou. Cássio saiu bem e defendeu, mas o rebote ficou com Gilberto, que finalizou sem goleiro e viu Danilo Avelar salvar na linha.

Se já estava satisfeito com a eficiência da jogada ensaiada, Coelho ficou mais ainda ao ver Roni ampliar aos 33. Aos 21 anos, o garoto formado na base do Corinthians recebeu da entrada da área, chutou e também deixou o seu. O Bahia não se abateu e reagiu rapidamente. Dois minutos depois de levar o segundo gol, descontou com Nino Paraíba. No rebote na entrada da área, ele chutou rasteiro, de longe e no cantinho de Cássio, que não conseguiu alcançar. Na sequência, Gilberto assustou com um cabeceio.

A partida continuou aberta no segundo tempo. Aos 15, o Corinthians marcou o terceiro com Gil, que aproveitou cobrança de escanteio de Fagner e cabeceou sozinho. O Bahia manteve sua postura ofensiva e descontou aos 43. Após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, Saldanha mandou para o gol. Os visitantes pressionaram no fim do jogo, que teve ainda seis minutos de acréscimos, mas não conseguiram empatar.

Com a derrota, o Bahia agora torce por tropeços de Red Bull Bragantino, Coritiba e Botafogo no fim de semana para não entrar na zona de rebaixamento. Já o Corinthians respira aliviado.

Preparador físico de Mano Menezes Morre

Eduardo Silva, conhecido como Dudu, preparador físico que integrava a comissão técnica de Mano Menezes, morreu nesta quarta-feira. Ele foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) no início de setembro. O estado do companheiro de equipe fez com que Mano adiasse o acerto com o Bahia. No contrato assinado, há uma cláusula que previa a contratação de Dudu assim que se recuperasse. Em sua conta oficial no Twitter, o Corinthians também lamentou o falecimento. Dudu fez parte da comissão campeã do Campeonato Brasileiro da Série B em 2008, do Campeonato Paulista e Copa do Brasil em 2009.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 x 2 BAHIA

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Roni (Gustavo Mosquito) e Araos (Ramiro); Otero (Bruno Méndez), Everaldo (Léo Natel) e Mateus Vital (Sidcley). Técnico: Dyego Coelho.

BAHIA – Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Wanderson e Juninho Capixaba; Ronaldo (Rossi), Gregore e Jadson; Rodriguinho (Marco Antônio), Élber (Clayson) e Gilberto (Saldanha). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Otero, aos 16, Roni, aos 33, e Nino Paraíba, aos 35 minutos do primeiro tempo. Gil, aos 15, e Saldanha, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Fagner, Araos, Ronaldo, Nino Paraíba, Xavier.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

* Com Estadão Conteúdo