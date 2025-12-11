Gaviões da Fiel é proibida de entrar nos estádio até final de 2026

Proibição é uma punição pela confusão entre torcedores do São Paulo e do Corinthians no dia 20 de novembro em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

A Federação Paulista de Futebol (FPF) proibiu a Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, de entrar no estádio de São Paulo até o final de 2026. A medida foi publicada nesta quarta-feira (11). A proibição, assinada pelo vice-presidente da FPF, Mauro Silva, é uma punição pela confusão entre torcedores do São Paulo e do Corinthians na Rua Conselheiro Carrão, no bairro do Bixiga, depois do clássico disputado em 20 de novembro pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão vem como um banho de água fria para a torcida, visto que o time está a um empate de se garantir na final da Copa do Brasil depois de vencer por 1 a 0 o Cruzeiro na quarta-feira por 1 a 0. O jogo de volta acontece neste domingo (14) na Arena do Corinthians.

Essa é mais uma punição que a torcida do Corinthians sofre no ano. Em outubro, as torcidas organizadas corintianas haviam sido liberadas para retornar aos estádio após cumprirem suspensão por causa de rojões e sinalizadores na final do Campeonato Paulista, em 27 de março. O retorno de todas as torcidas organizadas, não só a Gaviões da Fiel, aconteceu contra o Grêmio, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 2 de novembro.