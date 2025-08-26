Hernández revela falta de justificativa para afastamento e cita crise no Corinthians: ‘Dá pena’

Espanhol frisou o impacto que a instabilidade tem sobre os jogadores: ‘Afeta muito, 100%; a gente tenta, mas no fim é como se você estivesse em casa e, de repente, sempre aparece uma pessoa nova’

Reprodução/Instagram/@hectorhernandez9 'Tenho um contrato agora com o Corinthians; estou centrado aqui e é isso'



Héctor Hernández concedeu entrevista ao jornal espanhol Marca nesta terça-feira (26), abordando a turbulência vivida durante sua passagem pelo Corinthians – ele está treinando em separado do elenco. O atacante deixou claro que pretende esclarecer os acontecimentos em momento oportuno, mas que, por enquanto, segue focado no futebol e no contrato vigente com o clube paulista.

“Não houve justificativa nenhuma. Mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu”, afirmou Hernández, indicando que prefere aguardar antes de se pronunciar sobre detalhes internos do clube.

O jogador destacou que mantém a motivação e o profissionalismo apesar das circunstâncias. “Tenho um contrato agora com o Corinthians. Estou centrado aqui e é isso. Vamos ver o que acontece neste mercado. Estou tranquilo”, disse, mostrando serenidade diante das especulações sobre seu futuro.

Hernández também comentou sobre a sensação de instabilidade dentro do clube. “Dá pena. Você percebe que aqui não está bem: há algo que está falhando no clube. Não sei o quê, mas algo está errado, porque a situação não é estável”, revelou, sinalizando preocupação com a gestão e a rotina do Corinthians.

O espanhol frisou o impacto que a instabilidade tem sobre os jogadores e o ambiente do vestiário. “Afeta muito, 100%. A gente tenta, mas no fim é como se você estivesse em casa e, de repente, sempre aparece uma pessoa nova. E todos os dias saem notícias de que aconteceu isso, aquilo… muitas situações que mantêm tudo instável”, comentou.

Segundo Hernández, a pressão sobre o clube é constante, tanto para conquistas quanto para resultados negativos. “O Corinthians é muito grande. Qualquer coisa que sai do clube é um ‘boom’. A pressão existe tanto para o bom quanto para o ruim. Quando está bem é ótimo, mas para o ruim também tem que aguentar”, explicou, refletindo sobre a intensidade da cobertura da mídia e das expectativas da torcida.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O atacante espanhol, que disputou 24 partidas pelo Corinthians, marcou dois gols e tem contrato até o final de 2026. O atleta não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório