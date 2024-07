Hugo Souza assume camisa 1 do Corinthians e faz uma promessa para a Fiel: ‘Vamos tirar o time dessa posição’

Apresentado nesta sexta, goleiro de 25 anos disse que aprendeu com os erros e hoje e está ‘mais maduro’

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Hugo Souza é apresentado como novo goleiro do Corinthians



Hugo Souza foi apresentado nesta sexta-feira (12) no Corinthians e realizou sua primeira entrevista coletiva, onde demonstrou dedicação, luta e vontade de voltar a se firmar em um gigante do cenário nacional. “Estou onde eu queria estar. O Corinthians, por toda a sua história, grandeza, não chama, o Corinthians convoca. Vim aqui para brigar pelo meu espaço. Depois de uma passagem vitoriosa (no Flamengo), eu tive acertos e erros. Mas hoje estou mais maduro. É esse Hugo que está aqui”, afirmou. Jogador assumirá a 1 do time alvinegro. Revelado em um clube de massa como o Flamengo, Hugo destacou a força da torcida corintiana. Na entrevista, ele destacou as vezes em que teve de jogar contra o Corinthians e disse estar feliz por agora ter a Fiel a seu lado. “Já joguei contra e a atmosfera da torcida corintiana é totalmente diferente de tudo que vi na minha vida. Isso me deu muita vontade de estar aqui e ter a Fiel para torcer pela gente. Vou ser mais um cara empenhado para ajudar o grupo. A torcida do Corinthians, empurra, faz gol e joga com a gente”, comentou.

Chegar ao clube num momento em que a equipe está na zona de rebaixamento não assusta o novo reforço. E o fato de assumir o gol após a saída de Cássio, um dos maiores nomes da posição, surge como um estímulo a mais. “Minha primeira missão é defender. Mas o futebol mudou. O goleiro hoje também constrói. Evoluí muito nisso. O importante é passar segurança sempre. E não é só para defender as bolas, mas em todos os momentos. Comemoro gol, comemoro defesa, eu sou muito intenso e tenho certeza de que vamos tirar o Corinthians dessa posição incômoda”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo