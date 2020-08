Incrédulo, Vampeta sofre com virada do Atlético-MG sobre o Corinthians; veja reações

Quando o Timão abriu 2 a 0, o Velho Vamp disparou que “Jô é fo…”; depois de o Galo fazer 3 gols, porém, o pentacampeão mundial colocou as mãos sobre o rosto, sem acreditar no que estava vendo

Montagem sobre fotos/Reprodução Vampeta lamentou muito a derrota do Corinthians de virada para o Atlético-MG no Mineirão



Vampeta mais uma vez achou que o Corinthians sairia de campo com a vitória, mas teve de sofrer com um tropeço do time comandado por Tiago Nunes. Quatro dias depois de ver o clube do qual foi ídolo arrancar um empate no último minuto, mas ser superado nos pênaltis pelo Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o pentacampeão mundial agora sofreu com a incrível virada que a equipe alvinegra levou do Atlético-MG, na última quarta-feira, 13, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com triunfo por 3 a 2 dos donos da casa.

Durante a transmissão do Grupo Jovem Pan, o Velho Vamp vibrou quando o Corinthians abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e não se conteve. “O Jô é fo…”, disparou, exaltando o centroavante que anotou o primeiro gol e deu uma linda assistência de letra para Araos anotar o segundo do Timão na partida. Depois do intervalo, no entanto, o cenário se inverteu. Arrasador, o Galo de Jorge Sampaoli anotou três gols ainda antes da metade da etapa complementar e fez Vampeta colocar as mãos na cabeça, incrédulo com a derrota de virada do clube de Parque São Jorge em Belo Horizonte.

Confira, abaixo, as reações do comentarista do Grupo Jovem Pan durante a partida: