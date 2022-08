Jadson anuncia aposentadoria e revela pendência do Corinthians: ‘Está me devendo até hoje’

Aos 38 anos, o jogador não entrava em campo profissionalmente desde maio, quando rescindiu com o Vitória

Antônio Cícero/Estadão Conteúdo Ídolo, Jadson ganhou cinco títulos no Corinthians



O meio-campista Jadson confirmou sua aposentadoria do futebol na noite da última segunda-feira, 22, durante o programa Arena SBT. Aos 38 anos, o jogador não entrava em campo profissionalmente desde maio, quando rescindiu com o Vitória. “No começo deste ano, acabei indo para o Vitória e, com minha esposa e com meus filhos, acabei decidindo encerrar (a carreira). Acho que foram anos maravilhosos, conquistas, oportunidade de conhecer pessoas importantes. É só agradecer a Deus, à minha família, a todos que participaram da minha carreira. Aposentei. Hoje estou tocando meus negócios em Curitiba e Londrina, estou com outro foco”, comunicou. Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Jadson defendeu o Shakhtar Donetsk (Ucrânia) por sete temporadas antes de retornar ao Brasil para defender o São Paulo. Apesar do título da Copa Sul-Americana no Tricolor, ele se destacou no rival Corinthians, onde ganhou duas taças do Brasileirão (2015 e 2013) e outras três do Paulistão (2017, 2018, 2019). Ídolo no Parque São Jorge, o agora ex-meia contou que ainda tem uma quantia a receber do Alvinegro. “Está devendo até hoje, três anos já, mas vou fazer uma ressalva: o Duílio (Monteiro Alves, presidente do clube) é um cara sensacional, gosto muito dele, tem tentado entrar em acordo”, contou. Com breve passagem pelo Tianjin Quanjian (China), o armador também vestiu as cores de Londrina. Pela seleção brasileira, fez 8 partidas, contribuindo com 1 gol e participando do título da Copa das Confederações (2013).