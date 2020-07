Ainda sem Jô, Corinthians faz 1º treino tático da intertemporada

O centroavante fez um trabalho específico com os fisioterapeutas do clube

Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Divulgação Luan participa da atividade desta sexta-feira, 03



O técnico Tiago Nunes comandou nesta sexta-feira, 03, o primeiro treino tático com o elenco do Corinthians na intertemporada no CT Joaquim Grava. Os jogadores se reapresentaram na semana passada para a realização de testes físicos e têm feito trabalhos com bola desde a última quarta. Até por ainda não contar com vários jogadores à disposição, Tiago Nunes não esboçou uma formação titular. Na primeira parte do trabalho, em campo reduzido com três mini-gols de cada lado, as equipes, com quatro atletas cada, iam se revezando na busca pelos gols. Depois, com todo o campo sendo utilizado, foi feito um trabalho de posicionamento, em uma atividade de movimentação com cada um participando em sua posição característica.

Recém-contratado e sem ainda ter atuado em 2020, Jô não participou desse trabalho. O centroavante, com os defensores Léo Santos e Danilo Avelar, fez um trabalho no Smart Gol com os fisioterapeutas Luciano Rosa e Caio Mello. Já os atletas que ficaram fora dos trabalhos da semana passada por terem dado positivo para o coronavírus, assim como Roni, Ruan Oliveira e Gabriel Pereira, das categorias de base, fizeram treinos físicos. E os goleiros Cássio, Guilherme, Walter e Donelli trabalharam com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando Santos.

O elenco do Corinthians voltará a treinar na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava. Já o domingo vai ser de folga. Ainda não há uma data para a retomada do Campeonato Paulista, paralisado a duas rodadas do fim da primeira fase.

*Com informações do Estadão Conteúdo