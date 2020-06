Arte Jovem Pan Jô atuou por dois anos e meio no Japão e chegou a ser o artilheiro da liga nacional



Anunciado como novo reforço do Corinthians, Jô teve um fim de passagem melancólico pelo Nagoya Grampus, recebendo poucas oportunidades do técnico italiano Massimo Ficcadenti. O atacante de 33 anos, no entanto, foi um tanto quanto útil ao time japonês durante os quase três anos em que atuou na Ásia.

Em 2018, o brasileiro anotou 24 gols em 37 jogos e encerrou a temporada como o artilheiro do Campeonato Japonês. O desempenho do agora centroavante do Corinthians ajudou o time a escapar do rebaixamento à segunda divisão e rendeu até um carro a Jô.

No ano seguinte, o atleta até teve um bom início de temporada, com seis gols nos primeiros 13 jogos, mas depois caiu de ritmo e chegou a amargar 11 partidas sem balançar as redes. A chegada do técnico italiano Massimo Ficcadenti, com quem Jô teve problemas de relacionamento, foi a senha para que o brasileiro decidisse voltar ao Timão.

Confira, abaixo, os principais gols de Jô no Nagoya Grampus: