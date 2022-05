Jô diz que familiares e amigos foram barrados de bar por usarem camisas do Corinthians

De acordo com o centroavante do Alvinegro, eles iriam acompanhar pela televisão do estabelecimento o duelo entre Timão e Fortaleza, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

GABRIEL MACHADO / PHOTOPRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Jô durante partida do Corinthians diante do Athletico



O atacante Jô usou sua conta no Instagram para dizer que sua esposa, seus filhos e alguns amigos foram barrados de uma unidade do bar “Tatu Bola”, na tarde do último domingo, 1º, por usares camisas do Corinthians. De acordo com o centroavante, eles iriam acompanhar pela televisão do estabelecimento o duelo entre Timão e Fortaleza, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. “Hoje, no dia do trabalho, enquanto eu estava trabalhando e cumprindo minhas obrigações, minha família, razão de tudo, passou por um momento lamentável. Minha esposa, meus filhos e amigos foram impedidos de entrar para almoçar em um restaurante da rede Tatu Bola. O motivo? Pasmem! Minha esposa e meu filho estavam usando a blusa do time pelo qual eu jogo, pois iriam me assistir logo depois”, escreveu Jô.

“As brigas são culpas das pessoas e de seus desequilíbrios e não das roupas, estamos no século 21 e podemos ir e vir, pelo menos teoricamente. Façam comigo, mas não façam com a minha família, por isso não passará impune. Para que esse fato seja exemplo para os estabelecimentos de como não agir com seus clientes, e para que outras famílias não sintam e passem pelo que minha família passou hoje”, continuou o centroavante, que saiu do banco de reservas para participar da vitória contra o Leão. Procurado pela reportagem do Grupo Jovem Pan, o bar ainda não se manifestou sobre o episódio.