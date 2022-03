Júnior Moraes é registrado no BID e está livre para estrear pelo Corinthians

Anunciado na última quarta-feira, o atleta de 34 anos chega com a missão de encerrar a carência de um centroavante no elenco

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Reforço do Corinthians, Júnior Moraes posa ao lado do presidente Duílio Moraes (e) e do diretor Roberto de Andrade (d)



O Corinthians confirmou na tarde desta sexta-feira, 18, que o atacante Júnior Moraes foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Regularizado, o novo reforço do Alvinegro paulista deve ser registrado pelo clube na próxima fase do Campeonato Paulista, que começa na metade da semana que vem – ele ainda não estará em campo no duelo contra o Novorizontino, no interior do Estado, neste domingo, 20. Anunciado na última quarta-feira, o atleta de 34 anos chega com a missão de encerrar a carência de um centroavante no elenco.

Revelado nas categorias de base do Santos, Júnior Moraes foi campeão do Paulista com a camisa da equipe da Baixada, em 2007, quando marcou na final contra o São Caetano. Nos anos seguintes, passou por Ponte Preta e Santo André antes de começar sua trajetória na Europa. No Velho Continente, o atacante desembarcou para jogar no Gloria (Romênia) em 2010, e foi para o Metalurg Donetsk (Ucrânia) no ano seguinte. Ainda em 2011, transferiu-se ao CSKA Sofia (Bulgária) e retornou ao Metalurg, em 2012, onde permaneceu até 2015. De lá, partiu para o Dinamo Kiev, um dos principais clubes ucranianos. Teve uma breve passagem no Tianjin Quanjian (China) por empréstimo, em 2017, e deixou o Dinamo em definitivo no ano seguinte, quando assinou com o Shakhtar Donetsk, seu último clube antes de voltar ao país.