Léo Natel já pode atuar pelo Corinthians; Jô está fora do derby

Aguardando documentos, time ainda não conseguiu inscrever o centroavante

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Léo Natel em sua apresentação no Corinthians



O Corinthians poderá contar com seu novo atacante, Léo Natel, para o clássico da próxima quarta-feira. O nome do jogador apareceu nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e ele poderá ser inscrito na competição dentro do prazo estabelecido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que termina às 23h59 desta terça, 21. A notícia ruim para os torcedores fica por conta de Jô, que ainda não poderá atuar.

O Timão ainda não conseguiu registrar o centroavante, que veio do Japão durante a paralisação causada pela covid-19 e ainda aguarda o envio dos seus documentos, no sistema da CBF. A FPF só aceitará novas alterações nas equipes para os jogos das quartas de final, e caso o Corinthians não avance, é possível que a estreia seja postergada para o Brasileirão.

O Timão faz as contas para conseguir a classificação para a próxima fase. Com uma campanha irregular, o time de Tiago Nunes precisa vencer Palmeiras e Oeste, últimos adversários da primeira fase, e torcer para que o Guarani some no máximo um ponto nas duas rodadas.