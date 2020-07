Escudo do Bahia ‘vestirá’ máscara em jogo contra o Náutico

Ação do clube quer incentivar o uso da proteção contra a covid-19

Divulgação/Bahia Escudo do Bahia coberto por máscara



O Bahia volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, fazendo um apelo social. No estádio Pituaçu, em Salvador, a equipe vai utilizar uniformes que conscientizam a população sobre a importância do uso de máscaras para a prevenção da covid-19.

A máscara foi adicionada sobre parte do escudo do clube. O time anunciou a novidade nas suas redes sociais, dando um importante recado. “Não é porque voltaremos a jogar após quatro meses que você deve baixar a guarda. Nosso escudo estará assim, quarta, pra lembrar: se precisar sair de casa, vá sempre de máscara”.

A Copa do Nordeste foi totalmente reformulada por conta da Covid-19. Os organizadores optaram por uma sede única, na Bahia, e por segurança, os jogos serão realizados sem público.