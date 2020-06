Em vídeo, Vagner Love se despede do Corinthians: ‘Grato por tudo que vivi’

Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians Love foi campeão paulista e brasileiro pelo Corinthians



Perto de confirmar seu retorno para o CSKA Moskou, da Rússia, Vagner Love se despediu do Corinthians com um vídeo, agradecendo a torcida e ao clube por todas as suas conquistas com a camisa alvinegra.

A saída do atacante foi confirmada na última semana, e pôs fim a sua segunda passagem pelo Corinthians. Na primeira, em 2015, ele foi campeão brasileiro, e na segunda, a partir de 2019, faturou o título paulista.

“Agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de ter voltado ao Corinthians no ano passado. Por tudo o que aconteceu comigo neste período e principalmente a diretoria do clube, Andrés Sánchez, Duílio, Du Ferreira, Vilson que tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, e outros membros da direção que eu tenho um carinho muito grande”, disse.

O contrato de Love seria válido até o fim do ano. O jogador fez 121 partidas pelo Corinthians, e marcou 29 gols. Em nota, o clube afirmou que o encerramento se deu de forma amigável. “A ruptura do vínculo, que terminaria no fim de 2020, se deu amigavelmente, pelo fato de o atleta ter aceitado uma oferta de transferência”.

A saída abre espaço para o retorno de outro ídolo, Jô. Sem ele, Boselli, Davó, Everaldo, Janderson e Yony González são os atacantes à disposição de Tiago Nunes.

* Com Estadão Conteúdo