Luan é agredido por torcedores do Corinthians em motel de SP

Em imagens que circulam nas redes sociais, o atleta aparece recebendo socos e sendo agarrado pelo pescoço enquanto é xingado

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luan não entra em campo há mais de dois anos



Torcedores do Corinthians invadiram um motel e agrediram o meia-atacante Luan, na madrugada desta terça-feira, 4, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a assessoria de comunicação do Timão informou que está apurando o caso. Já o jogador e o estabelecimento ainda não se manifestaram. Em imagens que circulam nas redes sociais, o atleta aparece recebendo socos e sendo agarrado pelo pescoço enquanto é xingado. Contratado em 2020 por R$ 28,9 milhões, o ex-Grêmio não entra em campo desde fevereiro do ano passado. Ao todo, ele soma 80 partidas, com 11 gols e cinco assistências com a camisa do Alvinegro. Recentemente, Luan concedeu entrevista, afirmou que está bem fisicamente e pediu oportunidades para o técnico Vanderlei Luxemburgo.