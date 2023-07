André Negão é oficializado como candidato à presidência do Corinthians pelo grupo da situação

Sócio do Timão foi indicado pelo ex-mandatário Andrés Sanchez

Reprodução/Instagram/@andrenegaooficial André Negão (esquerda) ao lado de Andres Sánchez (direita) em evento na sede do Corinthians



A chapa Renovação e Transparência, que atualmente comanda o Corinthians, confirmou André Negão como nome para a próxima eleição presidencial, prevista para acontecer em novembro deste ano. Em comunicado, o grupo informou que a cerimônia para oficialização da candidatura acontecerá nesta terça-feira, 4, na sede do clube, a partir das 12h30, no Teatro do Parque São Jorge. Anteriormente, havia a expectativa de Andrés Sanchez tentar voltar ao poder e concorrer no próximo pleito. O ex-presidente, porém, preferiu indicar seu antigo braço direito e sócio do clube. Até o momento, o único concorrente de André Negão é o empresário e opositor Augusto Melo, de 57 anos. Outro possível candidato é Paulo Garcia, que pode representar uma terceira via – ele ainda não confirmou sua participação.