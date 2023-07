Luan mostra bermuda ensanguentada após agressão de torcedores do Corinthians: ‘Não é só futebol’

Jogador foi surpreendido enquanto frequentava um motel de São Paulo

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Luan durante partida do Corinthians



O meia-atacante Luan, do Corinthians, decidiu se manifestar sobre a agressão sofrida na madrugada desta terça-feira, 4, numa boate localizada em São Paulo. Através da função “Stories” do Instagram, o jogador exibiu sua bermuda com manchas de sangue. Na legenda, o atleta ironizou e utilizou a frase “Não é só futebol”. Em imagens que circulam nas redes sociais, Luan aparece recebendo socos e sendo agarrado pelo pescoço enquanto é xingado por torcedores do Timão. Em nota, a diretoria do Alvinegro lamentou o ocorrido e disse que “acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde a sua chegada, em 2020”. Contratado por R$ 28,9 milhões, o ex-Grêmio não entra em campo desde fevereiro do ano passado. Ao todo, ele soma 80 partidas, com 11 gols e cinco assistências com a camisa do Alvinegro. Recentemente, Luan concedeu entrevista, afirmou que está bem fisicamente e pediu oportunidades para o técnico Vanderlei Luxemburgo. O comandante, entretanto, indicou que não utilizará o meia.