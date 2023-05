Luxemburgo tem reforços no Corinthians e corta 4 jogadores do duelo contra Fortaleza; veja relacionados

Alvinegro recebe o Leão às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 8, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileiro

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vanderlei Luxemburgo durante partida do Corinthians



O treinador Vanderlei Luxemburgo decidiu fazer alterações na lista de relacionados do Corinthians para o duelo diante do Fortaleza, nesta segunda-feira, 8, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesões, o lateral-direito Rafael Ramos e o zagueiro Caetano reforçam o Timão. O técnico, entretanto, preferiu cortar quatro jogadores por opção técnica, sendo eles: Víctor Cantillo, Du Queiroz, Barletta e Júnior Moraes. A única baixa por contusão, assim, permanece sendo o meio-campista Renato Augusto. Com apenas três pontos conquistados no Brasileirão, o Alvinegro está na 17º posição e precisa de ao menos um empate para sair zona de rebaixamento. A equipe cearense, por sua vez, tem sete pontos, ocupa a 4º colocação e pode terminar o dia até no 2º lugar.