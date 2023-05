Luxemburgo vê elenco do Corinthians ‘para baixo’, mas não joga a toalha na Libertadores

Treinador falou que o Timão precisa ‘juntar os cacos’ para se reerguer na temporada

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vanderlei Luxemburgo reestreou no Corinthians com derrota para o Del Valle



Vanderlei Luxemburgo começou sua terceira passagem pelo Corinthians com derrota para o Independiente del Valle (Equador), em plena Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que encontrou um elenco “para baixo”, mas disse que é por cima dar a volta por cima. “Nós trabalhamos meia hora na véspera do jogo, corrigimos algumas coisas e colocamos em prática. A análise é que tivemos muitas finalizações, possibilidades, mas não colocamos a bola para dentro. Os gols deles foram em momentos ruins. Tiveram virtudes, mas não fizeram. Eles colocaram em um descuido nosso. A análise é que tenho um grupo de qualidade, mas que está para baixo pela instabilidade. Vamos crescer com o trabalho. Não existe eu perdi, nós perdemos. Agora é juntar os cacos e pensar no jogo seguinte”, declarou.

Com o resultado, o Corinthians se complicou na Libertadores. Agora, o Timão continua com apenas 3 pontos, atrás de Argentino Juniors (7) e De Valle (6). Segundo Luxemburgo, a situação da equipe é complicada, mas reversível. “Faltam três jogos, podemos ganhar fora. Não estamos fora da Libertadores. Estamos atrás, pensar no compromisso do Brasileirão, em casa, buscar trabalhar mais, dar uma definição mais tática para encaixar. Analisando, eu vi muita coisa boa. Mas também vi defeitos. Vamos corrigir internamente”, comentou o treinador. Na conversa com jornalistas, Luxa ainda confirmou a informação antecipada pelo site da Jovem Pan e anunciou a chegada do preparador físico, seu fiel escudeiro. “Mello vai somar com a experiência dele. Muito legal isso aí. Eu estava rindo de algumas colocações. Pessoal cobra que vem só com duas pessoas (na comissão técnica), antes era a patota do Luxa, hoje posso chegar só com dois porque a estrutura é muito boa.”