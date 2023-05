Corinthians perde para o Del Valle em estreia de Luxemburgo e se complica na Libertadores

Timão é o terceiro do Grupo E, atrás de Argentinos Juniors e Independiente del Valle

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians perde a segunda partida em casa na Copa Libertadores



O Corinthians perdeu a segunda partida na Copa Libertadores e se complica na chave. A equipe recebeu o Independiente del Valle, na Neo Química Arena, e levou 2 a 1. O resultado deixa o Corinthians em terceiro no Grupo E, atrás do líder Argentinos Juniors com 7 e do Independiente del Valle com 6. O Liverpool tem um ponto. O Corinthians começou com grande chance de Róger Guedes, em que o goleiro Ramírez defendeu e uma bola na trave de Matheus Bidu. No entanto, quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 22 minutos, em uma jogada pela esquerda, Díaz bateu forte no cantinho de Cássio e fez 1 a 0. O Corinthians continuou bem na partida e conseguiu o empate aos 35 com Róger Guedes, que recebeu passe de Adson pelo meio e bateu na saída de Ramírez. Aos 39 minutos, Yuri Alberto chegou a virar o placar, mas o lance foi anulado por impedimento. No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais movimentado.

Aos 7 minutos, Maycon deu passe errado para trás e Díaz se aproveitou para ganhar da zaga e bater na saída de Cássio, colocando os equatorianos novamente em vantagem. Na sequência, Corinthians mandou duas bolas na trave. Aos 13, Alcívar chegou a fazer mais um, mas o VAR anulou por impedimento. Nervoso, o time alvinegro começou a errar muitos passes e a qualidade do futebol caiu. Na próxima rodada, o Timão enfrenta os líderes, fora de casa, dia 24 de maio. Lembrando que os terceiros colocados das chaves fazem um ‘playoff’ com os segundos colocados dos grupos da Copa Sul-Americana para seguir às oitavas da competição.