Memphis Depay é apresentado no Corinthians, diz que jogará na ‘Meca do futebol’, mas não projeta estreia

Após assistir à vitória do Timão sobre o Juventude, que garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, holandês deu primeira entrevista coletiva como jogador alvinegro

O atacante holandês Memphis Depay foi apresentado oficialmente como jogador do Corinthians nesta quinta-feira (12), na Neo Química Arena, um dia após ter conferido a heroica classificação do Corinthians em Itaquera. Aos 30 anos, Depay chega ao Brasil após uma passagem pelo Atlético de Madrid, com a missão de ajudar o time a superar a crise no Campeonato Brasileiro, onde o clube ocupa a zona de rebaixamento. Ele assistiu à vitória do Timão sobre o Juventude, que garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, e elogiou a energia da torcida corintiana. Durante sua primeira entrevista coletiva, o jogador demonstrou entusiasmo com a oportunidade de jogar no Brasil, país que ele descreveu como a “Meca do futebol”. Segundo Memphis, a decisão de jogar no Corinthians foi influenciada pela forte conexão que sentiu com a cultura brasileira e pela motivação de se desafiar em um novo ambiente. “Cruzei o mundo para jogar em um país que não conhecemos muito na Europa, mas sinto que tudo na vida tem um propósito, e meu propósito agora é aqui”, declarou o atacante.

Depay também falou sobre seu estilo de jogo e como pode se adaptar ao esquema do técnico Ramón Díaz. Versátil, ele afirmou que pode atuar como atacante central, mas também se sente confortável jogando nas pontas ou por trás do centroavante. O jogador deixou claro seu desejo de começar a marcar gols o mais rápido possível, destacando a importância de contribuir para melhorar o desempenho ofensivo da equipe, que tem uma das piores campanhas de ataque do Brasileirão. Apesar de já ter sido regularizado pela CBF, Depay ainda não tem data certa para estrear, pois está em processo de adaptação física e à nova realidade do futebol brasileiro. Ele comentou que vinha mantendo a forma física durante suas férias e que está ansioso para entrar em campo. O Corinthians enfrenta o Botafogo neste sábado, mas a participação do atacante dependerá de sua condição física.

Com contrato até julho de 2026, Depay se junta a outros jogadores estrangeiros que estão chegando ao Brasil após longas carreiras na Europa, como Payet, no Vasco, e Braithwaite, no Grêmio. Seu salário, financiado pela patrocinadora Esportes da Sorte, será de R$ 3 milhões mensais, o maior do futebol brasileiro. Além do futebol, Memphis revelou sua paixão pela música e destacou que, além de ser um refúgio para ele, pretende explorar a cena musical brasileira durante sua passagem pelo país.

