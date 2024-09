Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians, mas não jogará na Copa do Brasil

Contratação holândes de 30 anos representa um investimento significativo para o clube, com um custo total estimado em R$ 70 milhões

Divulgação/Corinthians Apresentação oficial de Memphis aos torcedores ocorrerá durante o jogo contra o Juventude, após a regularização de sua situação



Memphis Depay foi oficialmente anunciado como o novo reforço do Corinthians, tendo sua situação regularizada para participar do Campeonato Brasileiro. Contudo, o atacante não foi inscrito para a Copa do Brasil, onde o time enfrentará o Juventude. O prazo para a inscrição já se esgotou, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que não há como reverter essa situação. Assim, Memphis poderá jogar apenas na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. A contratação de Memphis, de 30 anos, representa um investimento significativo para o clube, com um custo total estimado em R$ 70 milhões, que será financiado pela patrocinadora Esportes da Sorte. O jogador firmou um contrato que se estenderá até dezembro de 2026. Ao longo de sua carreira, Memphis se destacou principalmente como ponta-esquerda e centroavante, tendo seu melhor desempenho no Lyon.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Corinthians enfrentou dificuldades para enviar a documentação necessária dentro do prazo para a inscrição na Copa do Brasil. Mesmo que a equipe avance na competição, o clube não poderá contar com o novo atacante. A apresentação oficial de Memphis aos torcedores ocorrerá durante o jogo contra o Juventude, após a regularização de sua situação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller