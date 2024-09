Neymar: recuperação e expectativa de retorno à Seleção Brasileira

Atacante brasileiro só deve voltar a atuar pelo Al-Hilal entre outubro e novembro

Vitor Silva/CBF Atleta só deve voltar a Seleção em 2025



Neymar, mesmo sem atuar desde 2023, permanece como a figura central da seleção brasileira. Sua última participação foi em outubro do mesmo ano, quando sofreu uma lesão durante um confronto contra o Uruguai. Atualmente, o jogador está em processo de recuperação na Arábia Saudita, e a expectativa é que seu retorno aos gramados aconteça em breve. Para os jogos de setembro nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Neymar não foi convocado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por preservá-lo até que ele esteja completamente recuperado. O técnico da seleção, Dorival Júnior, enfatizou a relevância do atleta e garantiu que ele será chamado assim que estiver apto para jogar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O clube Al-Hilal, onde Neymar atua, também demonstra cautela em relação ao seu estado físico. O treinador Jorge Jesus comentou que o tempo de recuperação para lesões desse tipo costuma variar entre 10 e 11 meses, e ele espera que o jogador possa voltar a competir entre outubro e novembro. O calendário da seleção brasileira previa quatro partidas em 2024, e a próxima Data Fifa, que poderia ser uma chance para Neymar retornar, está marcada para março de 2025, caso a CBF decida que ele não estará pronto antes dessa data.

Em setembro de 2023, um breve desentendimento ocorreu entre Neymar, Jorge Jesus e a seleção brasileira. O jogador foi convocado mesmo enquanto se recuperava de uma lesão, o que gerou críticas por parte do técnico do Al-Hilal. Apesar das preocupações, Neymar participou das partidas e se tornou o maior artilheiro da história da seleção, com a equipe médica assegurando que sua condição era monitorada e que ele estava apto para jogar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller