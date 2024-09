Memphis Depay passa por exame após reclamar de dor no tornozelo em estreia pelo Corinthians

Holandês foi levado a uma clínica especializada em São Paulo, não teve lesão constatada e está à disposição para jogo contra o Fortaleza, nesta terça-feira

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Memphis durante sua estreia pelo Corinthians, na vitória por 3 a 0 sobe o Atlético-GO



O atacante Memphis Depay, do Corinthians, passou por exames após reclamar de dores no tornozelo esquerdo durante a vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO, no último sábado (21), na Neo Química Arena. Apesar da preocupação inicial, os exames não diagnosticaram lesão, aliviando a cúpula alvinegra. O jogador, que foi atingido por Gonzalo Freitas aos 28 minutos do segundo tempo, torceu o pé e levou um pisão no local, mas pôde continuar em campo até o fim da partida. Depay foi levado a uma clínica especializada em São Paulo para os exames, uma medida preventiva adotada pelo Timão. O procedimento geralmente ocorre no centro de treinamento, mas, diante da importância do jogador e da proximidade da semifinal da Copa Sul-Americana, o clube optou por uma abordagem mais cautelosa.

Sem lesão constatada, o atacante holandês estará à disposição do técnico Ramón Díaz para o confronto contra o Fortaleza, nesta terça-feira (24), pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. No entanto, por ainda não estar em plena forma física, Depay deve começar no banco de reservas, com possibilidade de ser utilizado no decorrer do jogo. O Corinthians chega ao duelo com uma vantagem confortável, após vencer o primeiro jogo por 3 a 1 fora de casa, e a tendência é que Díaz mantenha a base da equipe que atuou no Ceará. Paralelamente à disputa por títulos na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o clube busca sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, onde ocupa o 17º lugar, com 28 pontos, empatado com o Vitória, que leva vantagem no número de vitórias (8 a 6).

