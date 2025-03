MorumBIS será palco da final da Supercopa Feminina

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (15) às 16h30; brabas são as atuais campeãs do campeonato e conquistaram a taça três vezes

Joilson Marconne/CBF Medalhas da Supercopa Feminina de 2025



A final da Supercopa Feminina será realizada no Morumbi, neste sábado (15), às 16h30. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo, que será um clássico entre São Paulo e Corinthians, acontecerá em partida única. As Brabas são as atuais campeãs do campeonato e conquistaram a taça três vezes, enquanto as tricolores participam pela primeira vez e querem acabar com a hegemonia das rivais e com o tabu de nunca terem vencidos uma visão sobre as adversárias. O São Paulo é o mandante do jogo por ter tido a melhor campanha do torneio, que acontece em três fases: quartas de final, semifinal e final. No primeiro jogo elas venceram o Sport por 4 a 0, já no segundo bateram o Flamengo por 1 a 0 e mantiveram o tabu de nunca terem perdido para as rubro-negras. O jogo entres as equipes paulistas é uma reedição da final do Brasileiro A1 de 2024, quando o Corinthians saiu vencedor.

Supercopa Feminina

A Supercopa Feminina é uma competição que acontece desde 2022 e tem o Corinthians como único campeão. Diferente do masculino, em que disputam o torneio o vencedor da Copa do Brasil e do Brasileirão, no futebol feminino oito equipes participam do campeonato que abre o calendário feminino no Brasil. Os times são selecionados com base no ranking das federações, e cada Estado tem direito a um representante. Neste ano, São Paulo teve dois participantes, devido à desistência do Instituo 3B da Amazônia. Como a Federação Paulista de Futebol é a mais bem posicionada, ela teve o direito de ter mais de um time.

Neste ano, participaram da Supercopa Feminina: São Paulo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Sport, Cruzeiro, Bahia e Real Brasília. Os jogos aconteceram em três fases – quartas de final, semifinal e final – todos em partidas únicas. Porém, esse é o último ano que a competição acontece neste formato. A partir de 2026, o jogo será realizado entre a equipe campeão da Copa do Brasil – competição que retorna ao calendário do futebol feminino depois de 9 anos – e o Campeão do Brasileiro.