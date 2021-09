No aniversário dos 111 anos, Corinthians inaugura Calçada da Fama na Neo Química Arena

Batizada como ‘Calçada da Fiel’, a obra faz homenagem a nomes marcantes que passaram pelo clube do Parque São Jorge

Reprodução/Neo Química Arena Neo Química Arena, localizado no bairro de Itaquera, é a casa do Corinthians



Completando 111 anos de existência, o Corinthians inaugurou nesta quarta-feira, 1º, a sua Calçada da Fama, na Neo Química Arena, estádio localizado no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista. Batizada como “Calçada da Fiel”, a obra faz homenagem a nomes marcantes que passaram pelo clube do Parque São Jorge. Em votação popular feita através do site Midea, uma das patrocinadoras do Alvinegro, onze jogadores foram escolhidos para serem representados em uma peça artesanal, sendo eles: Cássio, Fagner, Chicão, Gamarra, Wladimir, Neto, Sócrates, Rivelino, Marcelinho Carioca, Emerson e Ronaldo. O restante dos homenageados foram escolhidos por um júri formado por historiadores, jornalistas e outros especialistas.