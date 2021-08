Corinthians nega interesse em contratar David Luiz: ‘Não existe negociação’ 

No Twitter, milhares de corintianos subiram a hashtag #DavidLuizNoCorinthians, fazendo um apelo pela aquisição do atleta 34 anos

Andy Rain/EFE David Luiz está sem clube desde que rescindiu contrato com o Arsenal



O Corinthians negou, na tarde desta terça-feira, 31, que esteja interessado em contar com o futebol do zagueiro David Luiz, livre no mercado da bola após o fim o seu contrato com o Arsenal, em julho deste ano. Em contato com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, um membro ligado ao clube do Parque São Jorge afirmou que “não há negociação e nem proposta” pelo defensor com passagem por vários times da Europa, como Benfica, Chelsea e Paris Saint-Germain, além dos Gunners, claro. A notícia de uma possível contratação surgiu através das redes sociais. No Twitter, milhares de corintianos subiram a hashtag #DavidLuizNoCorinthians, fazendo um apelo pela aquisição do atleta 34 anos.

A campanha feita pela torcida do Corinthians tem dois motivos. David Luiz, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, é assumidamente corintiano. Além disso, o zagueiro é muito amigo de Willian, meia-atacante anunciado como quarto reforço do time para a temporada 2021. A intenção dos corintianos, assim, seria formar um time com vários atletas que já vestiram a camisa da Canarinho. Fora Willian, o atual elenco conta com outros jogadores que já foram convocados pela seleção brasileira, como Renato Augusto, Giuliano, Fagner e Cássio.