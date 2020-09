No Corinthians, Camacho volta aos treinos e Ruan Oliveira se lesiona

Promessa rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nos treinos para a partida contra o Goiás

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Camacho ao lado de Jô durante o treino do Corinthians



Titular no time de Tiago Nunes há duas rodadas, o jovem Ruan Oliveira ficará fora do Corinthians nos próximos jogos. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nos treinos para a partida contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e será submetido a cirurgia pela equipe do consultor médico do clube, Dr. Joaquim Grava.

O meia Camacho, que teve um problema na panturrilha e não foi relacionado para o clássico contra o São Paulo, no último domingo, foi liberado para os treinamentos e pode estar à disposição para a partida.

O time enfrenta o Goiás no Estádio pela Serrinha pela primeira vez, e não perde para o adversário desde 2013. Desde então, foram seis jogos, com quatro vitórias do lado do alvinegro e dois empates. Do elenco atual, Cássio participou de todas as partidas. Gabriel é o único jogador pendurado.