No primeiro derby do ano, Corinthians e Palmeiras empatam em 2 a 2

Debaixo de chuva, equipes fizeram bom jogo na Neo Química Arena pelo Paulistão

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rony marcou 2x para o Verdão, enquanto Roger Guedes e Gil anotaram para o alvinegro



O primeiro derby da temporada foi animado na Neo Química Arena. Debaixo de chuva, Corinthians e Palmeiras fizeram o clássico da nona rodada do Campeonato Paulista e empataram em 2 a 2. Os donos da casa abriram o placar cedo. Aos 9 minutos, Roger Guedes bateu de trivela no cantinho de Weverton e abriu o marcador. O Timão teve outras boas chances, mas o goleiro palmeirense fez grandes defesas. Em uma recuada errada, quase Murilo faz gol contra, mas Weverton salvou em cima da linha. Até que aos 43, Rony deixou tudo igual. No segundo tempo, o atacante marcou outro e virou a partida aos 8 minutos. A produtividade do Corinthians caiu, mas aos 32 minutos, Gil deixou tudo igual. O resultado mantém os dois times na liderança de seus grupos. Na próxima rodada, o Palmeiras folga e o Corinthians enfrenta o Mirassol no domingo, às 18h30 (horário de Brasília).